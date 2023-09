Intel, Thunderbolt 5 non ha più segreti, banda raddoppiata e carica a 240W

Sono passati ormai due anni dagli ultimi leak su Thunderbolt 5. All'epoca sembrava quasi fantascienza una banda di 80 Gbps, eppure eccoci qui, a parlarne ufficialmente e con cifre addirittura superiori.

Intel ha tolto ogni riserva sul suo standard Thunderbolt 5 di nuova generazione, che punta a offrire un'esperienza ancora più esaltante sotto tutti i punti di vista, dall'output video al trasferimento dati, passando per l'erogazione di corrente.

Con un singolo cavo USB-C certificato si potrà avere accesso ai tanto agognati 80 Gbps (bidirezionali) come da specifiche (il doppio rispetto ai 40 Gbps di Thunderbolt 3 e 4), più uno spunto ulteriore tramite Bandwidth Boost, che consente di arrivare fino alla bellezza di 120 Gbps, tre volte rispetto allo standard precedente, in trasmissione video, consentendo di supportare risoluzioni elevate ad alto framerate anche in configurazione multi monitor.

Thunderbolt 5 apre le porte all'8K, per esempio, ampliando il supporto multi-monitor a tre display 4K con refresh rate fino a 144Hz. Il refresh rate massimo supportato sarà invece di 540Hz.

Il nuovo standard Intel sfrutta la tecnologia di signaling PAM-3 a tre livelli, più efficiente e con totale retrocompatibilità con Thunderbolt 3 e 4, USB 3 e 4 e DisplayPort 2.1.

Chiaramente anche i gamer e i creativi potranno sfruttare le possibilità delle incredibili specifiche del nuovo standard per GPU esterne, ad esempio, per ottenere un boost sostanziale nelle prestazioni senza limitazioni di banda.

Molto interessanti anche i dati sulle possibilità di ricarica, che dai 120W di Thunderbolt 4 passano ai futuri 240W di Thunderbolt 5, aprendo le porte alla ricarica rapida tramite USB-C anche su device ad altissime prestazioni.

Computer e accessori targati Thunderbolt 5 arriveranno sul mercato a partire dal 2024.