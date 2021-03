Intel Tiger Lake, ecco come si comporta l'i7-11800H su Geekbench

Abbiamo avuto modo di scoprire la lineup dei processori Tiger Lake per la nuova generazione di notebook con CPU Intel, ma oggi abbiamo finalmente l'occasione di dare un'occhiata all'i7-11800H e alle sue prestazioni contro l'AMD Ryzen 7 5800H.

Il nuovo i7 supera i test brillantemente, con un punteggio di 1537 in Single Core e 8393 nelle operazioni Multi-Core. Questi risultati gli permettono di superare il miglior processore Comet Lake di scorsa generazione, l'i9-10880H, rispettivamente del 21% in Single-Core e del 26% in Multi-Core, ma non è finita qui.

Se paragonato con i risultati del suo diretto rivale, l'AMD Ryzen 7 5800H, il processore Intel riesce a spuntarla sia nelle operazioni a Core singolo del 13%, che nelle operazioni Multi-Thread del 17%.

Ovviamente il Ryzen 9 5900H risulta lievemente più performante, ma le eccellenti prestazioni del nuovo i7 gli permettono di tener testa anche a questa CPU, nonostante non si tratti della stessa fascia di riferimento.

Il Ryzen 9 infatti avrà come diretti concorrenti i nuovi i9 Tiger-Lake, i quali avranno oltretutto frequenze di clock superiori, sia di base che in modalità turbo boost. Si prevede quindi un avvincente testa a testa e non vediamo l'ora di scoprire i risultati di tutta la lineup Intel.

Intanto le voci sulla prima scheda video Intel Xe-HPG dedicata al gaming si fanno sempre più insistenti, collocandola addirittura nella fascia della NVIDIA GeForce RTX 3070.