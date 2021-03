Intel Tiger Lake-H, trapelate in rete le specifiche delle CPU per notebook

Dopo aver fatto il punto della situazione su tutti i rumor che riguardano la nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, torniamo a occuparci di processori, perchè in rete è emersa un'interessante tabella riassuntiva con le specifiche della nuova linea di CPU Intel Tiger Lake-H per notebook.

Segnalata dal noto tipster momomo_us, la tabella proviene dalle specifiche di un laptop di tipo rugged di DT Research. In particolare, oltre alle caratteristiche tecniche dello stesso notebook, vengono evidenziate tutte le configurazioni di CPU disponibili per l'acquisto, fra cui figurano alcuni processori Intel di tipo H di nuova generazione:

Intel Core i5-11400H - 6 Core - 2,2 GHz (4,5 GHz max Turbo Frequency);

Intel Core i7-11800H - 8 Core - 1,9 GHz (4,6 GHz max Turbo Frequency);

Intel Core i9-11900H - 8 Core - 2,1 GHz (4,9 GHz max Turbo Frequency).

Ovviamente queste specifiche sono del tutto preliminari, perciò è bene prendere questi dati con tutta la cautela del caso, ma di fatto confermano quanto anticipato da Intel.

I nuovi processori Tiger Lake avranno quindi fino a 8 Core e 16 Thread, architettura Willow Cove a 10 nanometri con un balzo generazionale notevole rispetto alla scorsa generazione a 14 nanometri, come dimostrano anche i benchmark apparsi in rete qualche giorno fa.

Al momento Intel ha annunciato solo le varianti Tiger Lake-U a risparmio energetico perciò restiamo in attesa di scoprire di più sui nuovi processori top di gamma per il gaming in mobilità con pieno supporto alla tecnologia PCI Express 4.0.