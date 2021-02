Intel Tiger Lake, i nuovi notebook Lenovo svelano la CPU Core i9-11980HK

Dopo l'annuncio della gamma Intel Rocket Lake al CES 2021 abbiamo ricevuto un numero via via decrescente di notizie in merito alla prossima generazione di processori Intel per notebook.

Nel corso del keynote però, abbiamo potuto solo assaggiare la nuova generazione, per via della presenza di sole proposte a 4 Core H35.

Come riportato dalla fonte, Lenovo ha lasciato trapelare la sua nuova generazione di notebook da gaming della serie Legion, che adotteranno i processori Tiger Lake H45 Octa-Core, decisamente più orientati al confronto con la controparte AMD Ryzen.

Attesi come eredi spirituali della gamma Intel Comet Lake-H, i processori H45 trapelati avranno a disposizione 8 ore e 16 thread, eccezion fatta per l'i5-11400H che avrà 6 core e 12 thread.

Si parte con l'i9-11980HK, CPU di fascia alta a 8C/16T, frequenza di base fissata a 2.6 GHz e 5 GHz in boost. In questa fascia troviamo anche l'i9-11900H che, rispetto al fratello maggiore, perde 100 MHz in entrambe le modalità.

Sul fronte i7 troviamo un'unico modello, l'11800H sempre a 8 core e 16 thread, a 2.4 GHz di base clock e 4.6 GHz in modalità boost. Infine l'i5-11400H, processore a 6 Core con frequenze di 2.7 GHz e 4.5 GHz. Tutti i processori Intel Tiger Lake H45 avranno un TDP di 45 W.

Per chi se lo fosse perso, pochi giorni fa abbiamo appreso anche le probabili specifiche delle nuove schede video dedicate al gaming Xe-HPG di Intel.