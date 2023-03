Intel è tornata: torna a crescere nel mercato CPU, merito di una 'solida roadmap'

Mentre Intel prepara le CPU Arrow Lake, probabilmente in arrivo a inizio 2024, arrivano delle ottime notizie per l'azienda di Santa Clara: la nota società di investimenti americana Susquehanna ha infatti rivisto in positivo i propri rating per il Team Blu, prospettando un nuovo sorpasso di Intel su AMD nel settore delle componenti per PC, e in particolare delle CPU.

A riportare la notizia è WCCFTech, che spiega che Intel sta riprendendo il sopravvento nel mercato dei processori consumer per PC grazie al grande successo di pubblico delle CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione e Intel Raptor Lake di tredicesima generazione. A farne le spese sarebbe principalmente AMD, le cui quote di mercato, limitatamente al settore consumer, avrebbero ripreso a scendere.

Si tratta di un evento fisiologico e naturale, specie se consideriamo che AMD ha dominato il mercato CPU per diversi anni fino alla fine del 2021, mentre Intel è rimasta in una posizione secondaria per molto tempo. In futuro, grazie al completamento dei nodi Intel 20A e Intel 18A, la compagnia diretta da Pat Gelsinger dovrebbe ulteriormente cementare il proprio vantaggio sulla rivale di Sunnyvale.

Secondo Susquehanna e i suoi analisti, in particolare, "AMD non sta più guadagnando fette di mercato nel settore PC perché Intel ha una roadmap più completa e sostenibile e perché riesce ad eseguirla secondo i tempi prestabiliti, cementandosi soprattutto nel settore della domanda dei PC per il lavoro da remoto durante la pandemia da Coronavirus. Tuttavia, non è tutto rose e fiori neanche per Intel, dal momento che il suo settore datacenter viene considerato "a rischio" di chiusura".

Insomma, i ritardi di AMD nella release dei suoi chip, che per ora riguardano le CPU Ryzen 7040 Phoenix per laptop e le CPU Dragon Range (sempre per notebook), avrebbero convinto i clienti, specie nel settore mobility, a passare ad Intel. In più, Intel avrebbe una proposta più solida di CPU mobili a basso prezzo, contestando ad AMD un settore che finora è stato tra i cavalli di battaglia dell'azienda. Resta da vedere quali contromosse stia preparando il colosso di Sunnyvale per i prossimi mesi.