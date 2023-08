Intel-Tower, salta l'affare da 5 miliardi: colpa della guerra dei chip tra Cina e USA

A febbraio del 2022, Intel ha acquistato Tower Semiconductors, una delle principali compagnie produttrici di chip su scala mondiale, con delle sedi anche in Italia. L'acquisizione è costata al Team Blu ben 5,4 miliardi di Dollari. Come un fulmine a ciel sereno, oggi scopriamo che Intel ha annullato la procedura di acquisto di Tower Semiconductors.

La notizia arriva da un comunicato stampa di Intel, che spiega che il ritiro dell'offerta da 5,4 miliardi di Dollari a Tower Semiconductors (chipmaker con sede in Israele e produzioni sparse in Europa, Asia e Stati Uniti) è dovuto all'"impossibilità di ottenere l'approvazione dei regolatori per l'accordo di acquisizione". Ora, il Team Blu dovrà pagare ben 333 milioni di Dollari a Tower Semiconductors, come clausola di interruzione della procedura di acquisto.

Quella di Tower Semiconductors è la seconda acquisizione hi-tech saltata nell'ultimo anno e mezzo, dopo che anche NVIDIA ha dovuto dire addio ad ARM, pagando peraltro una clausola di rescissione del contratto miliardaria, all'inizio del 2022. Se nel caso del Team Verde il problema stava nel mancato accordo con il board di ARM, in quello di Intel, invece, la colpa sarebbe tutta degli enti cinesi di regolazione di mercato.

Benché Intel non si sia scagliata contro questi ultimi, infatti, un articolo di Bloomberg spiega che le autorità cinesi non hanno ratificato l'acquisizione entro la mezzanotte del 15 agosto 2023, come originariamente previsto dalle parti coinvolte nel contratto. Alcuni considerano la mossa di Pechino come una "ripicca" contro Intel, il principale chipmaker degli Stati Uniti, nonché uno dei maggiori alleati della Casa Bianca nell'implementazione del suo Chips Act.

Addirittura, secondo testate del calibro di The Verge, lo "stop" a Intel sarebbe l'ennesimo capitolo della "Guerra dei Chip" tra USA e Cina e potrebbe scatenare delle importanti ripercussioni da parte americana. Sicuramente, comunque, la divisione Intel Foundry Services (IFS) di Intel dovrà essere ridimensionata dopo che l'affare con Tower (finora dato per certo dalle due aziende) è improvvisamente saltato. Non sappiamo ancora se ciò avrà un impatto sulla produzione di chip da parte del Team Blu per gli anni a venire.

Il CEO di Intel Pat Gelsinger, comunque, ha rilasciato alcune dichiarazioni ottimiste: "Intel sta investendo per garantire una produzione di chip geograficamente diversificata e resiliente, di cui il mondo ha bisogno allo stato attuale delle cose. Stiamo procedendo bene nella nostra roadmap per diventare leader entro il 2025 sia in termini di performance per transistor che di performance per consumi energetici".