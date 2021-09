Intel, trapela l'intera lineup di Alder Lake-S Serie T: ci sono anche i9 e i3

Mentre continua a tenere banco la questione sui processori che avranno il nuovo dissipatore Intel, in rete sono apparsi tantissimi dettagli sulla cosiddetta Serie T delle CPU Alder Lake.

Quella emersa nelle scorse ore sembrerebbe l'intera lineup di processori Intel a basso consumo. Ecco i modelli dettagliati:

i9-12900T 16 (8+8) 24T 30MB L3 fino a 4.9GHz UHD Graphics 770

i7-12700T 12 (8+4) 20T 25MB L3 fino a 4.7GHz UHD Graphics 770

i5-12600T 6 (6+0) 12T 18MB L3 fino a 4.6GHz UHD Graphics 770

i5-12500T 6 (6+0) 12T 18MB L3 fino a 4.4GHz UHD Graphics 770

i5-12400T 6 (6+0) 12T 18MB L3 fino a 4.2GHz UHD Graphics 730

i3-12300T 4 (4+0) 8T 12MB L3 fino a 4.2GHz UHD Graphics 730

i3-12100T 4 (4+0) 8T 12MB L3 fino a 4.1GHz UHD Graphics 730

Come possiamo notare, sono presenti davvero tutte le soluzioni, un sospiro di sollievo per tutti gli appassionati, dal momento che l'undicesima generazione non ha accolto soluzioni i3 nella sua schiera. Ma quali sono le differenze con i processori della cosiddetta serie Alder Lake-S?

I processori che terminano con la desinenza -T rappresentano la soluzione a basso consumo dell'azienda americana, ma non per questo si tratta di processori a basse prestazioni. Come possiamo infatti notare dalle specifiche, la configurazione di Core e Thread rimane pressoché invariata rispetto a quanto dovrebbe arrivare sul mercato con le versioni -K e non-K. La reale differenza fra i modelli T e i modelli standard è principalmente da ricercare nel massimo clock raggiungibile. Per esempio, l'i7-12700T rinuncia a 300MHz sul fratello maggiore 12700K coi suoi 5.0GHz.

Notevole differenza invece nell'i5-12600T che sembra avere 6 Core su microarchitettura Performance-Core e nessuno sul fronte Efficient-Core, laddove l'i5-12600K invece presenta 6 Core al alte prestazioni e 4 ad alta efficienza.

Tra le altre grandi novità di Alder Lake, i processori subiranno un cambio di natura estetica, adottando una forma rettangolare invece del tipico quadrato a cui siamo abituati da anni. Per questo motivo, è cambiato anche l'alloggiamento sulle schede madri e di recente abbiamo avuto modo di dare un'occhiata alle prime foto del socket LGA-1700.