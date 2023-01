Intel: ultima trimestrale del 2022 in profondo rosso, e anche il 2023 parte in salita

Il mese di gennaio è stato un periodo di grandi annunci per Intel: l'azienda ha infatti completato la lineup di processori Raptor Lake con i suoi annunci del CES e svelato le CPU Xeon e le GPU Ponte Vecchio per server e datacenter. Il primo mese del 2023, però, si chiude con l'annuncio di una trimestrale in profondo rosso per Intel.

Nel quarto trimestre del 2022, cioè nei mesi compresi tra ottobre e dicembre, Intel ha guadagnato 14 miliardi di Dollari, un calo netto rispetto ai dati registrati nel quarto trimestre del 2021 e nel Q3 del 2022. Il pessimo risultato dipende in gran parte da delle performance davvero sotto le aspettative per i settori Client Computing Group e Data Center and AI.

Il primo, che rappresenta il settore che produce dispositivi per il grande pubblico, come le CPU Raptor Lake e i processori per notebook, ha portato nelle casse dell'azienda 6,6 miliardi di Dollari, il 36% in meno rispetto al Q4 del 2021. A livello annuale, invece, il settore CCG ha generato revenue per 31,7 miliardi di Dollari, il 23% in meno rispetto al 2021, testimoniando un diffuso rallentamento delle vendite nel settore informatico.

Anche lato server e datacenter, però, le cose non sembrano andare meglio: il settore DCAI, o Data Center and AI, infatti, riporta ricavi per 4,3 miliardi nel Q4 2022, con un crollo del 33% rispetto al Q4 2021. In tutto lo scorso anno, il settore ha generato 19,2 miliardi di Dollari di introiti, il 15% in meno a confronto con l'anno precedente. Dati simili spiegano anche perché Intel abbia tagliato migliaia di posti di lavoro negli scorsi mesi.

Sostanzialmente "piatto" resta il settore Network and Edge, o NEX, con un guadagno di 2,1 miliardi nel Q4 2022, solo l'1% in meno rispetto all'ultimo trimestre del 2021. A livello annuale, invece, le vendite del settore sono salite a 8,9 miliardi di Dollari, l'11% in più rispetto all'anno precedente.

In effetti, gli unici settori a mostrare dei segni positivi, talvolta anche consistenti, sono Mobileye, Accelerated Computing Systems and Graphics e Intel Foundry. Si tratta dei tre segmenti di business più "piccoli" di Intel, dunque anche di quelli in cui l'azienda ha più possibilità di crescita: non è dunque un caso che, solo nel Q4 2022, il settore Mobileye abbia portato nelle casse dell'azienda 565 milioni di Dollari, il 59% in più rispetto al 2021, mentre i guadagni di Intel Foundry sono aumentati del 30% su base annuale, toccano i 319 milioni di Dollari nel Q4 2022.

Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha infine confermato di aspettarsi che le performance non miglioreranno nel primo trimestre del 2023, a causa di una persistente crisi economica globale, che sembra stare colpendo in modo particolarmente duro proprio le Big Tech.