Intel twitta per sbaglio: 'Dettagli sulle GPU Intel Xe in arrivo tra 20 giorni'

Le GPU Intel Xe che dovrebbero in futuro sfidare NVIDIA e AMD nel mercato delle schede video potrebbero arrivare fra poco. Un tweet pubblicato dal profilo ufficiale di IntelGraphics, cancellato immediatamente ma catturato da Videocardz, annuncia "nuovi dettagli in arrivo tra 20 giorni”.

Il post di IntelGraphics è del 25 luglio, dunque la data da tenere sott’occhio è quella del 14 agosto. Ci sono però delle incognite senza risposta: si tratterà delle GPU Xe integrate nei processori Tiger Lake per portatili, o delle schede grafiche dedicate per computer fissi? Ancora, perché il post è stato cancellato? Hanno sbagliato a scrivere le giornate mancanti al possibile evento, o è tutto voluto per generare hype?

Probabilmente attorno al 14 agosto sapremo qualcosa in più, intanto possiamo solo vedere i risultati ottenuti dalle schede grafiche Xe nei primi test. Il 17 giugno 2020 infatti Ryan Shrout di Intel aveva pubblicato su Twitter un filmato in cui il processore Tiger Lake con GPU Xe integrata viene messo alla prova con Battlefield V.

Al momento invece non si conoscono molte informazioni riguardo le GPU Intel Xe dedicate, se non che su Twitter già a maggio erano comparse le prime immagini direttamente sul profilo di IntelGraphics. Riusciranno a competere con la concorrenza di NVIDIA e AMD? Staremo a vedere.