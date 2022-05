Intel, ora è ufficiale: nuovi dettagli sulle CPU Meteor Lake e Arrow Lake in estate

A pochi giorni dalla comparsa delle foto delle prime CPU Intel Meteor Lake in arrivo nel 2023, arriva una notizia decisamente interessante per i fan dell'azienda di Santa Clara. A quanto pare, infatti, Intel si sbottonerà sulle sue nuove CPU e GPU nel corso dell'Hot Chip Symposium 2022.

L'Hot Chip Symposium 34 si terrà in modalità esclusivamente virtuale dal 21 al 23 agosto 2022, con la possibilità di pre-iscriversi all'evento fino al 5 agosto. Man mano che le date dell'Hot Chip si avvicinano, gli organizzatori hanno iniziato a condividere alcuni dettagli sulla kermesse digitale: uno di questi sembra essere proprio la massiccia presenza di Intel, che terrà diversi panel nel corso dell'evento.

Accanto ad Intel, alla conferenza prenderanno parte anche compagnie come AMD, Arm, NVIDIA, Samsung, Tesla, MediaTek e Cerebras, che hanno già confermato la loro presenza all'evento. Tuttavia, pare che sarà proprio la compagnia di Santa Clara a presentare la maggior parte delle proprie novità tecnologiche nel corso della kermesse, con i cinque panel seguenti:

Intel’s Ponte Vecchio GPU : Architecture, System and Software (22 agosto)

: Architecture, System and Software (22 agosto) Heterogenous Integration Enables FPGA Based Hardware Acceleration for RF Applications (22 agosto)

Semiconductors Run the World (22 agosto)

Meteorlake and Arrowlake : Intel Next Gen 3D Client Architecture Platform with Foveros (23 agosto)

: Intel Next Gen 3D Client Architecture Platform with Foveros (23 agosto) Next-Generation Intel processor build for the edge - Intel Xeon D 2700 & 1700 (23 agosto)

Insomma, dai nomi dei panel di Intel pare certo che la carne messa al fuoco dall'azienda sia tanta. A tenere il panel dedicato alle CPU Meteor Lake e Arrow Lake sarà poi Wilfred Gomes, esperto di design dei microprocessori presso l'azienda di Santa Clara.

Non è chiaro se Intel mostrerà le sue CPU prima dell'Hot Chips o se le prime informazioni ufficiali relative a queste ultime si faranno davvero attendere fino ad agosto. Poiché pare tuttavia che i lavori sulle CPU Meteor Lake siano in anticipo, non ci stupiremmo se la compagnia decidesse di divulgare alcune novità a riguardo nel corso dell'estate.