Intel, 'ufficiale' anche Raptor Lake Refresh all'Innovation 2023

Oltre ad aver confermato Meteor Lake anche per Desktop in arrivo nel 2024, nel corso dell'Innovation 2023 di Intel c'è stato spazio anche per i processori in arrivo entro la fine del 2023, ovvero il refresh della tredicesima generazione.

Formalmente quattordicesima generazione prima del cambio di naming commerciale, che manderà in pensione la "i" dal nome dei processori e azzererà il conto delle generazioni ripartendo da 1, Raptor Lake Refresh è apparsa nel corso dell'evento di fine estate del team blu, ma non c'è stato alcun keynote dedicato.

A mostrare i processori di prossima generazione è stata la stessa Intel, nel corso del pre-show, visitando uno dei vari stand presenti e visitabili. Nel video viene spiegato che si tratta della prima apparizione pubblica per le CPU di quattordicesima generazione, una demo che mostra il sistema alimentato da Raptor Lake Refresh impegnato nella creazione di un avatar MetaHuman.

Purtroppo, oltre alla loro mera presenza nel corso dell'evento, Intel non ha svelato altro circa la lineup, incluse specifiche e modelli in arrivo, ma comunque non dovrebbe mancare molto prima del definitivo reveal, che dovrebbe arrivare appunto entro il 2023.

Nonostante ciò, Intel ha presentato l'architettura Meteor Lake, la prima a sposare non solo la struttura ibrida delle scorse generazioni ma anche il design chiplet che consente di racchiudere le parti funzionali in più tile specializzate.