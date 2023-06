Intel, ufficiali le nulove Intel Arc Pro A60 e A60M per PC e laptop

L'annuncio dell'Intel Innovation Event 2023 ha acceso i riflettori sulle possibili novità in arrivo nel terzo trimestre. Tuttavia, evidentemente per il team blu era già tempo di qualche nuovo innesto sul mercato dell'hardware.

Tramite comunicato, infatti, Intel ha annunciato le nuove soluzioni grafiche per professionisti, le prime della famiglia Intel Arc A-Series (Alchemist).

Basate su architettura Intel Xe-HPG e quindi nodo TSMC N6, le nuove Intel Arc Pro A60 e A60M saranno alimentate dal chip ACM-G12, andranno a proporsi rispettivamente come soluzioni desktop e laptop per i professionisti.

Si tratta di un chip inedito nella famiglia consumer Intel Arc, che aveva finora accolto solo il G10 e il G11, rispettivamente per le Intel Arc A7XX e per le Intel Arc A3XX. Le Intel Arc A60 si collocano esattamente in mezzo in termini di specifiche e, come spiega Intel nel suo comunicato, queste schede rappresentano un enorme passo in avanti rispetto alla scorsa generazione, poiché "Intel Arc Pro A60 e A60M raddoppiano tutte le caratteristiche funzionali e prestazionali" rispetto al passato.

In particolare, si fa riferimento a 16 Core Xe, con 256 EU, 256 "motori" XMX per l'IA (che, per esempio, va ad animare Intel XeSS su Cyberpunk 2077) e 16 unità hardware per il Ray Tracing. Chiudono il cerchio 12 GB di memoria video GDDR6 su bus a 192-bit e, come il resto della famiglia Intel Arc A-Series, il pieno supporto alla codifica e decodifica hardware AV1.