Intel, un utente ha fatto il delid del Core i7-11700K: ecco il DIE della CPU

Dopo aver dato un'occhiata ai possibili benchmark dei processori Intel Core i5 di undicesima generazione, torniamo a parlare del discusso Intel Core i7-11700K, balzato agli onori della cronaca per essere stato venduto in anticipo da uno store tedesco.

Uno dei fortunati possessori, all'interno del forum di Overclock, è riuscito a effettuare il delid del processore in questione, permettendoci di osservare con più attenzione il die della nuova CPU Rocket Lake.

Nei riscontri fotografici effettuati dai colleghi di VideoCardz, il die dell'i7-11700K sembrerebbe più grande di quello dell'i9-10900K del 28%.

Ricordiamo che il delid è una particolare pratica che prevede la rimozione della piastrina metallica del processore su cui sono incise le informazioni dello stesso. Questa piastrina, chiamata heatspreader, ha il compito fondamentale di disperdere in maniera più uniforme il calore emesso dalla CPU, che a sua volta si trova all'interno di un'unità rettangolare chiamata die, riconoscibile per via della sua tipica superficie specchiata.

Una volta rimosso l'heatspreader, l'obiettivo del delid è quello di rimuovere la pasta termoconduttiva presente fra le due superfici per sostituirla con del metallo liquido, che consente in alcuni casi un vero e proprio abbattimento delle temperature medie.

Ebbene, l'utente MoeBen è riuscito dapprima con successo a effettuare quest'operazione, ma recenti sviluppi sul thread mostrano come il suo esperimento abbia alla fine danneggiato irrimediabilmente la CPU.