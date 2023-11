Intel venderà '100 milioni di PC IA' entro il 2025, ma di cosa si tratta?

Le previsioni di Intel per il futuro del mercato delle CPU per PC rosee, specie quando si parla dei risultati commerciali previsti per il Team Blu stesso. Se negli scorsi giorni l'azienda ha ostentato sicurezza contro le CPU ARM di AMD e NVIDIA, ora è il suo CEO Pat Gelsinger a dire che Intel venderà 100 milioni di "PC IA" entro il 2025.

La previsione, riporta WCCFTech, sarebbe arrivata durante l'Intel Innovation Taipei 2023 Technology Forum, durante il quale Pat Gelsinger ha dialogato con gli executive di altri partner dell'ecosistema PC, tra cui Acer e ASUS. Il CEO del Team Blu, in particolare, ha spiegato che l'azienda intende usare l'IA per mantenere la dominanza nel mercato PC, anche al netto dell'aumento della competitività nel settore consumer.

Con queste parole, dunque, Gelsinger riconosce le sfide nel mondo delle CPU, che arrivano in particolare da Apple, con i suoi chip di serie M, dalle CPU Snapdragon X Elite di Qualcomm e dalle recentissime incursioni di NVIDIA e AMD nel mondo dei chip ARM. Tuttavia, il numero uno di Intel ha anche riaffermato di non essere affatto preoccupato dalle aziende rivali, spiegando che la sua compagnia è diversi passi avanti rispetto ai competitor e conserverà il suo vantaggio usando l'IA.

Nello specifico, Gelsinger ha spiegato che l'IA avrà un futuro in ogni applicativo tecnologico e che proprio Intel sta lavorando per permettere la sua implementazione e la sua gestione sui PC di tutto il mondo: in tal senso, la VPU per l'IA delle CPU Meteor Lake sembra essere un esempio paradigmatico.



Al contempo, durante la conferenza ASUS avrebbe mostrato un "AI PC", ovvero un PC portatile con assistente digitale gestita on-device tramite l'IA, spiegando che questa tipologia di computer diventerà sempre più comune in futuro.

In conclusione della conferenza, lo stesso Gelsinger ha detto che si aspetta di vendere 100 milioni di "AI PC" entro il 2025. Per il momento, cosa intenda esattamente Intel con il termine "AI PC" è poco chiaro: una possibilità è che si tratti di computer con una VPU dedicata, un'altra è che il colosso di Santa Clara intenda dispositivi votati unicamente all'Intelligenza Artificiale, come la spilla IA di Humane, lanciata negli scorsi giorni. Sicuramente, però, Intel approfondirà questi prodotti molto presto, forse già in occasione del CES 2024: se l'azienda vuole venderne 100 milioni entro il 2025, infatti, dovrà sbrigarsi a lanciarli sul mercato.