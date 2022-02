Intel vicina al posticipo delle GPU Arc Alchemist: ci sono problemi ai driver

Dopo l'apparizione online del primo video unboxing di una GPU Intel Arc Alchemist, alcuni fan hanno pensato che il lancio delle schede grafiche del colosso di Santa Clara fosse ormai imminente. È invece notizia delle ultime ore che questo potrebbe non essere il caso, perché Intel avrebbe posticipato l'uscita delle sue nuove schede grafiche.

Stando a quanto riporta un video del canale YouTube Moore's Law is Dead, infatti, Intel avrebbe posticipato l'uscita delle GPU Arc Alchemist di qualche mese, o nel caso migliore di qualche settimana: il lancio delle GPU sarebbe infatti slittato da un periodo compreso nel primo trimestre del 2022, tra fine marzo e inizio aprile, al secondo trimestre del 2022 inoltrato, dunque con ogni probabilità tra maggio e giugno.

Il posticipo delle schede, inaspettatamente, potrebbe alla fine rivelarsi positivo per il mercato e per i consumatori: Moore's Law is Dead, infatti, rivela che Intel desidera essere certa che la sua disponibilità di schede per il mercato sia sufficiente, soprattutto perché le GPU Intel Arc Alchemist sono le prime dell'azienda, che baserà su di esse la propria affidabilità in campo video per i prossimi anni. Inoltre, Intel ha anche promesso milioni di GPU per i videogiocatori nel 2022, e starebbe cercando di mantenere tale promessa ad ogni costo.

Inoltre, altro motivo che potrebbe aver portato al posticipo è il desiderio di Intel di ottimizzare i driver delle schede video: Moore's Law is Dead, infatti, spiega che il ritardo nella release officiale è stato imposto anche da problemi ai driver per le nuove GPU. Ciò spiegherebbe anche il motivo di un posticipo così pronunciato, che non sarà di un paio di settimane, ma con molta probabilità di almeno un mese.

L'uscita tra maggio e giugno delle GPU dovrebbe dare più tempo a Intel per dei test dell'ultimo minuto, e al contempo fornire all'azienda un'ottima cornice per la presentazione delle schede grafiche, che dovrebbe essere quella del PAX East, il quale dovrebbe tenersi tra il 21 e il 24 aprile. Dopo la presentazione delle schede, dunque, è lecito aspettarsi che dovremo attendere circa un mese per la loro messa in vendita.