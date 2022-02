Intel vuole introdurre le microtransazioni per sbloccare feature delle CPU

Dopo l'annuncio di Intel relativo alla carenza di chip, torniamo con un'altra notizia che non farà propriamente felici tutti. Infatti, sembra proprio che la società sia intenzionata a introdurre le microtransazioni nel mondo delle CPU.

In particolare, stando a quanto riportato da Wccftech, l'azienda si appresta a mettere alla prova il meccanismo Software Defined Silicon (SDSi) per quel che concerne la versione 5.18 di Linux (che verrà rilasciata nella primavera del 2022). In parole povere, si tratta di un sistema che richiede all'utente di passare per "microtransazioni" per sbloccare alcune funzionalità della propria CPU.

Più precisamente, nei piani di Intel ci sembrano essere innanzitutto i chip della serie Sapphire Rapids, che saranno i primi a fare uso di questo meccanismo. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a processori per server Xeon, ma di fatto si sta provando a mettere dietro a un "paywall" funzionalità e aggiornamenti da installare in seguito all'acquisto della CPU.

Nonostante, dunque, per il momento la maggior parte degli utenti non sia coinvolta, la notizia non è di certo passata inosservata. Infatti, agli appassionati con un po' di anni sulle spalle la questione ha riportato alla mente quanto accaduto in passato con la serie Sandy Bridge, dato che all'epoca Intel consentiva agli utenti di incrementare frequenza di clock e cache.

In ogni caso, c'è da dire che la situazione attuale non dovrebbe preoccuparvi più di tanto se utilizzate semplicemente le classiche CPU di Intel, ma per ora il tutto è da tenere d'occhio in ambito server. Infatti, il meccanismo SDSi a quanto pare coinvolgerà anche processori già presenti sul mercato, offrendo agli utenti la possibilità di "sbloccare" funzionalità specifiche a seconda delle proprie esigenze. Per il resto, come ben potete immaginare, la "paura" degli utenti è quella che in futuro si arrivi a una situazione simile in ambito consumer, anche se per il momento non si sta delineando un quadro di questo tipo.

In ogni caso, sembra trattarsi di un periodo di novità per l'azienda, in quanto recentemente Intel ha annunciato il suo impegno in ambito blockchain.