Intel Xe-HPG DG2-128, in rete le performance della GPU entry level di Intel

Dopo la prima tornata di presunti benchmark della Intel Xe-HPG DG2-512, nell'enorme database di Geekbench ha fatto capolino anche il modello DG2 da 128 Execution Unit, che dovrebbe posizionarsi nella fascia entry level della proposta Intel.

In tandem con un processore Intel Core i5-11400T, la DG2 avvistata su Geekbench è certamente un modello desktop. Con le sue 128 EU, la HPG DG2 di fascia bassa sembra mettere sul tavolo 1024 Core a 2.2GHz. Numeri decisamente elevati, i quali ci confermano che ci troviamo decisamente su un sistema desktop.

Quanto alle prestazioni registrate, il punteggio complessivo ottenuto su OpenCL è di 13710 punti. Non si tratta certamente di una cifra sbalorditiva. Siamo, per l'esattezza, nel territorio della Radeon RX 550. Molto probabilmente ci sarà da attendere per avere numeri più attendibili. In questo stadio è molto probabile che il lavoro sui driver sia ancora lungo prima di poter vedere tradotte su schermo le reali potenzialità delle nuove schede video discrete di Intel.

Nel frattempo però, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ai piani futuri dell'azienda e, in particolare, ad alcuni interessanti dettagli sulla tecnologia Thunderbolt di quinta generazione, che promette un salto enorme in termini di prestazioni e di velocità di trasferimento, pur mantenendo come standard l'ecosistema USB-C.