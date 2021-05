Intel Xe-HPG DG2, la nuova GPU si mostra nelle specifiche su PC desktop e laptop

Le schede video da gaming Intel Xe-HPG DG2 continuano a essere protagoniste delle indiscrezioni di mercato: appena un giorno dopo dalla piccola tip di un dipendente Intel, i leakster del settore si sono dilungati nel parlare delle specifiche tecniche delle GPU per desktop e Mobility. Vediamo, dunque, queste voci nel dettaglio.

Un rapporto pubblicato da Igor’s Lab ha svelato il diagramma a blocchi che trovate anche in calce all’articolo, il quale mostra come Intel abbia pensato di collegare i chip Tiger Lake-H di fascia alta con le GPU Xe-HPG DG2, ma che infine non fosse la scelta giusta per l’undicesima generazione di CPU. Anche il tipster TUM_APISAK aveva confermato che la piattaforma Tiger Lake-H sarebbe giunta con GPU DG2, eppure ora è evidente come la società abbia deciso di introdurre i chip grafici proprietari nella seconda metà del 2021 con i computer portatili Alder Lake-P di dodicesima generazione.

In ogni caso, entrambi hanno ottenuto informazioni importanti riguardo la composizione della gamma Intel Xe-HPG DG2: saranno almeno cinque SKU a rappresentare la serie su piattaforme desktop e Mobility, di cui le prime tre avranno fino a 512 Execution Units e si baseranno su BGA2660. Ognuna di esse, però, sarà disponibile in varie configurazioni esattamente come nel caso delle rivali AMD e NVIDIA.

Il chip ammiraglia sarà DG2 512 EU con die completo da 4096 core, interfaccia bus a 256 bit e memoria GDDR6 fino a 16 GB, per 1100 MHz base e clock Turbo a 1800 MHz su piattaforma Mobility, 16 MB di cache e TDP da 100 W. Segue poi la GPU Intel Xe-HPG DG2 384 di cui appariranno tre varianti: un chip da 3072 core per massimo 12 GB di memoria GDDR6 e bus a 192 bit, un chip da 2048 core con bus a 128 bit e 8 GB GDDR6 e, infine, una variante da 1536 core con 4 GB di memoria GDDR6 e interfaccia bus a 128 bit.

Dulcis in fundo, i tipster parlano di un’ultima variante Intel Xe-HPG DG2 128 EU con SKU full-fat da 1024 core, interfaccia bus a 64 bit e 4 GB di memoria GDDR6. Non mancherà pure una variante ridotta con 96 core EU o 768 core e una memoria GDDR6 da 4 GB su un'interfaccia bus a 64 bit. Questa GPU in particolare sarà destinata ai desktop e laptop entry-level, considerato che si tratterebbe di una versione del chip DG1 ottimizzata e dalle prestazioni migliorate. Parlando comunque di voci di mercato, consigliamo di prenderle con le pinze.

Rimanendo nel mondo Intel, il CEO Pat Gelsinger ha discusso della possibilità che la carenza globale di chip durerà altri 2 anni.