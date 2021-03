Intel Xe-HPG, parte la caccia al tesoro: i dettagli nel misterioso teaser sulla GPU

Ci siamo lasciati appena qualche giorno fa con alcune indiscrezioni sulla scheda video da gaming Intel Xe-HPG e sulle sue possibili prestazioni, che la vedono possibilmente fianco a fianco con la NVIDIA GeForce RTX 3070.

Nel corso dell'evento GDC 2021, Intel ha svelato alcuni dettagli sull'architettura delle sue prossime CPU e GPU. Si tratta di un evento focalizzato sullo sviluppo nel settore videoludico, quindi ciò su cui si è concentrata l'azienda è stata la struttura dei processori pensati per questo segmento.

Oltre a parlare dei processori di undicesima generazione in arrivo, la compagnia ha anche dedicato qualche momento all'architettura della sua GPU da gaming, la Intel Xe-HPG, e l'ha fatto tramite un criptico trailer in cui si osserva un un fascio di energia che colpisce il chip grafico Xe-LP, per poi farlo espandere in cinque livelli, indicando possibilmente una moltiplicatore x5 sul numero di Execution Unit della futura HPG.

Partendo da questo presupposto, come osserva la fonte, se la Xe-LP DG1 ha 96 Execution Unit, il video potrebbe suggerire che la Xe-HPG avrà un numero di EU pari a 480.



Infine, in un angolo del blocco raffigurato nel video è stato inciso un numero binario che, tradotto, corrisponde a un indirizzo IP che reindirizza a questa pagina, un misterioso evento di Intel quindi, la Xe-HPG Scavenger Hunt, che avrà inizio il 26 marzo.

Finora Intel si era mostrata estremamente riservata circa l'architettura della scheda e le tempistiche di rilascio, ma le ultime indiscrezioni indicano come sia possibile che la scheda sbarchi sul mercato entro il 2021 e questa nuova data ci indica che potrebbe essere più vicina del previsto.

Appena qualche settimana fa abbiamo scovato quelle che potrebbero essere le configurazioni della HPG al lancio, con tre GPU differenti con numero di EU diverso, cioè 512, 384 e 128 EU.