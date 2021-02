Intel Xe HPG, trapelano le specifiche di tutta la gamma di GPU Intel da gaming

Con uno sviluppo che procede a ritmi serrati, le attesissime schede video Intel DG2 destinate al gaming hanno da poco superato i primi test pubblici su 3DMark Mesh Shader, avvicinandosi sempre di più alle fasi finali della loro progettazione.

Come riportato da VideoCardz, un noto tipster ha pubblicato un messaggio in codice, in seguito decifrato, che restituisce la lista delle probabili specifiche della famiglia Intel Xe-HPG con GPU Intel DG2.

Stando alla lista, ci saranno diverse varianti di GPU:

DG2-512EU - 4096SU - Bus a 256-bit - 8/16 GB GDDR6;

DG2-384EU - 3072SU - Bus a 192-bit - 6/12 GB GDDR6;

DG2-384EU - 2048SU - Bus a 128-bit - 4/8 GB GDDR6;

DG2-384EU - 1536SU - Bus a 128-bit - 4 GB GDDR6;

DG2-128EU - 1024SU - Bus a 64-bit - 4 GB GDDR6;

DG2-128EU - 768SU - Bus a 64-bit - 4 GB GDDR6.

Come affermato dalla stessa Intel, la gamma Xe-HPG sarà fortemente orientata al gaming ad alte prestazioni, con un'efficienza computazionale simile alla serie Xe-HPC, capacità grafiche della serie Xe-LP e scalabilità della serie Xe-HP.

Le principali varianti dovrebbero quindi essere tre, che andranno a dividere l'offerta in fasce prestazionali. In cima ci sarà la DG2 a 512 Execution Unit, seguita in fascia media dalla DG2 a 338 EU e la DG2-128EU a chiudere, presumibilmente in fascia entry level.

A loro volta questi tre chip grafici saranno suddivisi in diverse offerte, per Shading Unit e taglio di memoria.

La top di gamma DG2-512 dovrebbe presentare una sola offerta a 4096 Shading Unit e 8/16GB di memoria video GDDR6 e dovrebbe collocarsi nello stesso segmento della RX 6800XT e della GeForce RTX 3080. La DG2 da 384EU avrà invece tre opzioni con 3072, 2048 e 1536 Shading Unit con rispettivi tagli di memoria da 6/12 GB, 4/8 GB e 4 GB.

Infine la versione base, che dovrebbe offrire una versione standard a 128EU e una versione ridotta a 96EU, con rispettivamente 1024 e 768 Shading Unit. Entrambe dovrebbero attestarsi sui 4 GB di memoria video GDDR6.