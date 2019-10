Intel Xe: le nuove schede grafiche Intel potrebbero supportare il multi-GPU

Intel si sta preparando ad entrare nel mercato delle GPU con lo sviluppo delle schede grafiche Intel Xe. Il colosso americano sta puntando, almeno per la fase iniziale, alla fascia di mercato intermedia. Intel sta lavorando al supporto multi-GPU, caratteristica "killer" che potrebbe dare una forte spinta ai suoi nuovi prodotti grafici.

Gli ingegneri di Intel starebbero sviluppando un'architettura capace di far lavorare in simbiosi la GPU delle schede grafiche Intel Xe con il processore grafico integrato nella prossima generazione di CPU. Il vantaggio di possedere un PC con processore e scheda grafica Intel potrebbe quindi consentire prestazioni non indifferenti. La notizia acquista ancora più valore dato che le schede grafiche Intel Xe saranno costruite sullo stesso modello dei nuovi processori centrali. Tracce del supporto multi-GPU sono state trovate nelle patch Intel per Linux già questa estate. Lo sviluppo di tale tecnologia non è però così scontato dato che già in passato altri produttori hanno tentato di intraprendere questa strada senza successo. Per esempio, difficilmente vedremo GPU AMD lavorare a stretto contatto con le APU dei processori Ryzen, neanche quando basate sullo stesso modello di Vega.

Sempre in estate un leak aveva anticipato alcune presunte specifiche delle schede grafiche Intel Xe. Ovviamente ogni notizia va presa con la massima cautela, in attesa di conoscere le informazioni ufficiali. In settimana sono emersi anche i primi probabili benchmark dell'Intel Core i5 di decima generazione.