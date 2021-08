Intel XeSS, emergono tantissimi nuovi dettagli: parola all'ingegnere capo di Intel

Abbiamo provato a fare chiarezza sulle attuali metodologie di upsampling e le differenze sostanziali tra di loro. In particolare abbiamo provato a immaginare come si collocherà l'Intel XeSS tra il DLSS di NVIDIA e AMD FSR.

Grossolanamente la tecnica di upsampling proposta da Intel sembrerebbe più vicina a quanto proposto da NVIDIA con il suo DLSS, tecnica che sfrutta il Deep Learning per effettuare un Super Sampling locale attraverso modelli di Intelligenza Artificiale distribuiti e aggiornati tramite i driver GeForce Experience. Di recente abbiamo anche raccontato la storia del DLSS e il suo stato dell'arte.

Oggi entriamo ancora più nel dettaglio della tecnologia di Intel, per quanto il materiale a disposizione sia ancora davvero limitato. A quanto pare, l'Intel Xess sfrutta una metodologia avanzata per addestrare la sua rete neurale. Un po' come avviene col DLSS 2.0, il supercomputer di Intel è in grado di studiare immagini generiche per apprendere gli elementi necessari all'applicazione dell'upsampling.

Nelle sue prime iterazioni, il DLSS di NVIDIA invece sfruttava un apprendimento per compartimenti stagni. I team dovevano campionare innumerevoli fotogrammi dei titoli da supportare, per poi darli in pasto alla macchina. Naturalmente si tratta di una metodica molto più limitata ed elaborata in termini di sforzo. Il nuovo sistema di NVIDIA riesce a ottenere risultati migliori rispetto alla versione 1.0 utilizzando un Training Set generico.

Sulla metodica XeSS sappiamo anche che sarà in grado di abbracciare più schede e non solo quelle a tecnologia proprietaria. In particolare, Intel XeSS potrà essere utilizzato dalle GPU che supportano Microsoft Shader Model dalla versione 6.4 in su. Questo avverrà poiché XeSS avrà due versioni, una che supporta l'accelerazione XMX e l'altra basata su DP4a, compatibile anche con schede come le NVIDIA Pascal e le AMD RDNA di prima generazione.

Ovviamente, anche Intel XeSS come le altre metodiche di upsampling attualmente in circolazione metterà l'utente nella condizione di poter scegliere autonomamente il livello di intensità e di qualità dello stesso, potendo dunque virare su prestazioni o su qualità a totale discrezione.

Questi dettagli su Intel XeSS sono stati rivelati da Karthik Vaidyanathan, Principal Engineer del settore Grafica/Architetture di Intel, nel corso di un'interessante intervista con i ragazzi di WCCFTech, disponibile in fonte.