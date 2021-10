Intel XeSS: il DLSS di Intel in 4K su Hitman 3 e The Riftbreaker è spettacolare

Prosegue a vele spiegate il progetto di Intel che porterà, nella prima parte del 2022, all'arrivo sul mercato delle prime schede video da gaming del colosso statunitense. A catalizzare l'attenzione dei più è stata sicuramente la tecnologia XeSS, che oggi possiamo finalmente vedere all'opera.

La tanto chiacchierata tecnologia di upsampling mediato dall'IA di Intel è infatti tra i principali motivi dell'entusiasmo del pubblico sulle nuove GPU, oltre all'ottima notizia di poter contare su un terzo player in un mercato attanagliato da mesi dallo shortage della catena di produzione. Il tutto avviene a distanza di pochissime ore dalla presentazione ufficiale di Intel Alder Lake, la prima generazione di processori desktop con architettura ibrida.

Il titolo di IO Interactive è probabilmente il primo prodotto di fascia alta a fare il suo ingresso nella famiglia XeSS. Nel corso dell'evento InnovatiON 2021, Intel ha mostrato alcuni interessanti dettagli della tecnologia in azione sulle preannunciate schede video Intel ARC Alchemist. In apertura troverete i dettagli riguardanti l'upsampling effettuato su Hitman 3. La versione pubblica del gioco attualmente non presenta alcuna tecnica di upsampling, neanche il DLSS di NVIDIA o l'AMD FSR.

In calce, invece, è presente la replica completa dell'evento. Avviando il video sarà possibile iniziare direttamente con la demo di The Riftbreaker, titolo attualmente disponibile anche attraverso la sottoscrizione del servizio Xbox Game Pass per PC.

Nell'ingrandimento, è particolarmente evidente la maggiore nitidezza apportata dall'utilizzo della tecnologia Intel XeSS su tutti gli elementi del gioco.

Intel ha anche annunciato l'apertura della fase Early Access per la tecnologia XeSS, attraverso il programma DevMesh, che consentirà a qualunque software house di saggiarne le potenzialità prima di prendere una decisione in merito all'implementazione.