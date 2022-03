Intel XeSS sulle GPU sarà incredibile: fino al 153% in più nei giochi

È passata appena una manciata di ore dall'ultimo teaser Intel per le GPU ARC Alchemist, che arrivano ulteriori informazioni da parte del produttore circa una delle tecnologie più attese di questa generazione, Intel Xess.

In Super Sampling di Intel ha fatto la sua apparizione nel corso del GDC 2022, in cui è stata la stessa azienda a parlarne e a delinearne alcune caratteristiche. In particolare, dopo aver scoperto come funziona Intel XeSS dalle parole dell'Ingegnere Capo, emerge un altro interessante dettaglio che farà sicuramente piacere ai giocatori di questa generazione.

Infatti, chi ha già avuto modo di provare tecnologie come NVIDIA DLSS o AMD FSR saprà benissimo che è possibile regolarne l'intensità e la qualità sulla base del framerate che si desidera ottenere.

Ebbene, nonostante i suggerimenti iniziali, sembra che Intel XeSS avrà ben 5 modalità e non quattro. Tra questi figurano gli estremi Ultra-Quality e Ultra-Performance, con il primo in grado di offrire un boost sulla base di un upsampling in rapporto di risoluzione 1.3x e il secondo che può regalare fino al 153% di performance in più rispetto al gioco nativo con ovvi compromessi in termini di qualità visiva, per via di un rapporto di 2.3x sulla risoluzione.

Quanto ai numeri della modalità Ultra-Quality, sembra che questa possa garantire circa il 21% e il 27% di vantaggio sulla risoluzione nativa, rispettivamente con target 1440p e 4K.