Intel XeSS a macchia d'olio: arrivano Hitman 3, Spider-Man e tanto altro!

Con il lancio della Intel Arc A770, anche la tecnologia di upsampling sviluppata da Intel ha avuto modo di iniziare a tastare il terreno alla ricerca del proprio posto sul mercato, complice la compatibilità anche con GPU di altri brand.

Tuttavia, è proprio con le schede video del colosso blu che avrà modo di dimostrare il meglio delle proprie potenzialità, grazie all'accelerazione IA e al Deep Learning, il cui utilizzo rimane appannaggio esclusivo delle Arc.

Il primo titolo a supportare Intel XeSS è arrivato a distanza di pochissimo tempo dal reveal della scheda flagship di Intel e finalmente inizia a muoversi anche il resto del mercato.

Ad annunciare l'arrivo del supporto ufficiale alla tecnologia, infatti, sono stati i changelog degli ultimi aggiornamenti di Hitman 3, Marvel's Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Redout 2 ed Enlisted, facendo seguito alla famosa slide di presentazione di XeSS in cui veniva annunciata anche la batteria di titoli presenti al lancio.

All'appello manca ancora qualcosa, ma è un chiaro segnale che qualcosa si sta muovendo in direzione di Intel, un segnale importante per un mercato che da troppi anni era a trazione rossoverde.

A questo punto, non ci resta che sperare di vedere presto una espansione importante anche in termini di presenza sul mercato GPU, in modo tale da dare un futuro non solo alla tecnologia ma anche alla divisione guidata da Raja Koduri.