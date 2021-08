Intel XeSS, ecco il Super Sampling con IA delle schede Intel Arc Alchemist

Nel corso dell'Architecture Day 2021, Raja Koduri ha illustrato, insieme agli architetti Intel, tantissimi dettagli sulla prossima generazione di CPU consumer ibride Alder Lake ma, ovviamente, non potevano mancare anche degli interessanti chiarimenti sulla preannunciata gamma Intel Arc.

La nuova famiglia, a partire dal primo trimestre 2022, vedrà l'arrivo della sua prima linea di prodotti con chip e SoC Alchemist, sviluppati a partire dalla microarchitettura Xe HPG, le cui caratteristiche chiave saranno, naturalmente, la scalabilità e l'efficienza energetica.

I chip Alchemist saranno caratterizzati anche, come già preannunciato, da unità dedicate al ray tracing con pieno supporto per DirectX Raytracing e Vulkan Ray Tracing ma la funzionalità che maggiormente è destinata a far parlare di sé sarà senza dubbio l'upsampling mediato dall'Intelligenza Artificiale. Facciamo dunque la conoscenza con Intel XeSS.

La metodologia XeSS sfrutta delle unità specifiche presenti all'interno dei chip Alchemist. Gli Xe Core saranno infatti costituiti anche da 16 motori vettoriali e 16 motori a matrice, che da qui in avanti verranno chiamati XMX o Xe Matrix eXtension.

Grazie all'accelerazione XMX AI, integrata nei chip Intel Arc Alchemist, l'XeSS sarà in grado di fornire un nuovo livello di Super Sampling grazie al deep learning, ricostruendo i dettagli dei subpixel sia dai pixel adiacenti che dai fotogrammi precedenti, compensando in questo modo il movimento, oltre ad apportare un importante upsampling per proiettare immagini a risoluzione superiore rispetto a quella di rendering.

Questa funzionalità è resa possibile proprio grazie all'apprendimento e l'hardware che sarà in grado di supportarlo sarà non solo quello dedicato, ma potrà beneficiarne in futuro anche la grafica integrata. L'SDK per gli sviluppatori sarà reso disponibile già a partire da questo mese.



Nel video in apertura potrete ammirare la tecnologia Intel XeSS in funzione e le sue incredibili funzionalità.