Sono più intelligenti i cani o i gatti? Vediamo cosa dice la scienza

Il dibattito su quale animale sia il più intelligente tra il cane e il gatto non passerà mai. Parlando con i padroni, infatti, non è raro sentire elogiare la propria creatura domestica come "super-intelligente", anche questo argomento di discussione è molto "in voga" tra gli scienziati, che studiano da anni l'intelligenza di questi animali.

Chi è il più intelligente tra cane e gatto? La risposta - come sempre in questi casi - non è semplice. "I ricercatori che studiano la cognizione del cane non studiano la loro intelligenza; ma esaminiamo diversi aspetti della loro cognizione", afferma Alexandra Horowitz a LiveScience, ricercatrice senior specializzata in cognizione del cane al Barnard College di New York.

L'esperta trova "senza alcun senso" paragonare l'intelligenza del cane e del gatto. "Nella sua forma più semplice, i gatti sono intelligenti nelle cose che i gatti devono fare e i cani nelle cose dei cani", ha affermato la scienziata. "Non credo che abbia alcun senso parlare di relativa 'intelligenza' delle specie". Anche Brian Hare, professore di antropologia evolutiva alla Duke University, è d'accordo con queste affermazioni.

"Chiedere se un cane è più intelligente di un gatto è come chiedere se un martello è uno strumento migliore di un cacciavite", continua Hare in un'email a LiveScience. Questo non vuol dire che i ricercatori sul comportamento animale non abbiano provato a misurare l'intelligenza di cani e gatti e, in quei rari studi sulla questione, che confrontano direttamente cani e gatti, i ricercatori non hanno riscontrato alcuna differenza significativa tra le loro capacità... anche se "i gatti mancavano di alcune componenti che attira la loro attenzione rispetto ai cani".

I gatti, rispetto ai cani, possono sembrare molto distaccati, ma secondo numerosi studi passati possono distinguere tra i loro nomi e parole simili, preferiscono le interazioni umane al cibo e quando una persona presta attenzione a un gatto, scopre uno studio del 2019, la creatura rispondeva trascorrendo più tempo con quella persona.

Non c'è, quindi, una risposta definitiva sulla questione "intelligenza tra cane e gatto", semplicemente questi paragoni non sembrano aver alcun senso. A questo proposito: lo sapete che i cani hanno battuto umani e primati in un test?