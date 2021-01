L'intelligenza delle api: queste creature imparano le posizioni dei fiori migliori

Vi abbiamo già parlato della grande intelligenza delle api, considerati dei piccoli e inaspettati cervelloni della matematica. In un nuovo studio, invece, dei ricercatori hanno scoperto che i bombi, un genere di insetti imenotteri della famiglia Apidae, imparano la posizione dei fiori migliori.

Gli scienziati dell'Università di Exeter hanno esaminato i "voli di apprendimento" eseguiti dalla maggior parte delle api dopo aver lasciato i fiori. "Gli insetti impollinatori apprendono e sviluppano preferenze individuali per i fiori, e in realtà i bombi sono selettivi", afferma Natalie Hempel de Ibarra, professoressa associata presso il Centro di ricerca sul comportamento animale di Exeter.

In poche parole, quando questi insetti lasciano un fiore possono possono decidere attivamente quanto impegno dedicare al ricordo della sua posizione. Diciamo che, come gli esseri umani che si sono trovati bene in un ristorante, anche queste piccole creature - come noi - possono decidere se ritornare per un secondo pasto o se è meglio cercare qualche posto migliore.

La scoperta sensazionale nello studio è che le dimensioni di un'ape determinano questo processo decisionale e il comportamento dell'apprendimento. Nello studio, le api in cattività hanno visitato fiori artificiali contenenti una soluzione di saccarosio. Più grande era l'ape, più il suo comportamento di apprendimento variava a seconda della ricchezza della soluzione di saccarosio.

Le api più piccole, invece, non hanno fatto alcuna distinzione tra concentrazione di saccarosio alta o bassa. La selezione è stata fatta dai bombi più grandi che, poiché capaci di trasportare più carico e di andare più lontano, possono permettersi di scegliere i fiori più carichi. Uno studio che dimostra la complessità e la varietà di ruoli all'interno di un alveare.