L'intelligenza artificiale può aiutare a comprendere antichi linguaggi perduti

Si parla molto di come la tecnologia stia rivoluzionando campi scientifici ma essa sta dando un grandissimo contributo, inoltre, all’archeologia e alla storia, aiutandoci a comprendere sempre meglio le nostre origini ed il modo di vivere dei nostri progenitori.

In particolare, è stata ideata una macchina in grado di creare complessi algoritmi che stanno aiutando gli studiosi a decifrare antichi manoscritti e linguaggi, compito, fino ad oggi, estenuate e difficoltoso.

A quanto pare, sembra che vi siano stati ben 31000 linguaggi nel tempo, molti dei quali andati perduti, altri che si sono evoluti nelle attuali lingue parlate nel mondo.

L’Intelligenza Artificiale sta proprio aiutando a rievocare lingue perdute nel tempo a partire da simboli che l’associno a linguaggi progenitori che siamo in grado di tradurre, magari con la stessa radice.

Il progetto è del Computer Science and Artificial Intelligence Lab del MIT e del programma IA Google Brain.

Con l’aiuto di questa speciale macchina siamo in grado di ottenere algoritmi che aiutano i ricercatori a tradurre questi affascinanti, antichi idiomi.

Gli algoritmi creati non sono in grado di tradurre lingue complesse come l’Olmec, la Linear A o il Proto-Elamite, tuttavia, al momento, il lavoro si sta concentrando sugli idiomi denominati Linear B e Ulgaritico sui quali già ci sono stati innumerevoli studi e traduzioni.

Ma cosa sono queste lingue misteriose?

Il Linear B, ad esempio, era utilizzato dalla civiltà Micenea ben 3000 anni fa e fu decifrato la prima volta nel 1953 dall’architetto Michael Ventris. L’Ulgaritico, di contro, è una lingua cuneiforme di matrice ebraica, anch’essa risalente allo stesso periodo del Linear B, identificata da archeologi francesi nel 1929.

Come funziona l’IA? Si focalizza su 4 proprietà chiave dei testi in rapporto a contesto, allineamento e distribuzione dei caratteri nonchè mappatura di essi in rapporto ad altri di idiomi già conosciuti. Gli studiosi affermano di aver già fatto grandi progressi.

Tuttavia è impossibile, come in ogni campo, un lavoro unicamente di IA. Le conoscenze e la sensibilità di coloro che studiano da anni la materia sono imprescindibili. Oltre a ciò, il lavoro multidisciplinare è fondamentale, come ha riferito Émilie Pagé-Perron, ricercatrice in Assiriologia presso l'Università di Toronto, alla BBC.