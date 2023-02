Intelligenza artificiale, allarme dell'ONU: 'mina i diritti umani'

Alle preoccupazioni del creatore di OpenAI Sam Altman sull’intelligenza artificiale si aggiunge anche un allarme inviato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite in merito all’IA, Volker Turk, il quale ha esortato governi ed aziende ad attuare misure di salvaguardia efficaci.

Turk infatti si è detto “profondamente turbato dai potenziali danni derivanti dai recenti progressi dell’intelligenza artificiale”, che secondo lui potrebbe minacciare la dignità umana ed i diritti delle persone.

L’alto commissario comunque ha spiegato che l’ONU seguirà da vicino la questione ed “apporteremo la nostra esperienza specifica e faremo in modo che la dimensione dei diritti umani rimanga centrale nell’evoluzione della questione”.

Non si tratta del primo appello di questo tipo e come osservato dai colleghi di Corriere Comunicazione, decine di paesi (tra cui USA e Cina) hanno esortato i governi centrali a regolamentare lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale soprattutto per tenerla al riparo da possibili “conseguenze indesiderate”. I 60 paesi hanno citato preoccupazioni sul “coinvolgimento umano e sulla mancanza di chiarezza in materia di responsabilità”.

Anche lo stesso Elon Musk più volte ha sollevato preoccupazioni sull’intelligenza artificiale e sul suo sviluppo senza regolamentazione, soprattutto dopo il recente boom registrato da ChatGPT che ha superato un test ed ha dimostrato di avere l’abilità di un bambino di nove anno.