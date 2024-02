Mentre l'IA sembra essere diventata parte della vita quotidiana di molti di noi, una voce si leva tra la folla, portando con sé un messaggio tanto inquietante quanto provocatorio. Eliezer Yudkowsky, ricercatore noto per le sue visioni pessimistiche sull'intelligenza artificiale, torna a far parlare di sé con una previsione a dir poco cataclismica.

Un futuro dove le macchine, frutto dell'ingegno umano, potrebbero segnare la fine di tutto ciò che conosciamo. Yudkowsky, in un'intervista rivelatrice con The Guardian, esprime un senso di urgenza che non lascia spazio a interpretazioni ambigue: la nostra "linea temporale rimanente", come la chiama lui, potrebbe essere più vicina a cinque anni che a cinquanta, oscillando tra i due e i dieci anni prima che si verifichi la fine predetta.

Questo scenario apocalittico, che evoca immagini di distruzione alla Terminator o di prigionia virtuale alla Matrix, solleva questioni fondamentali sul rapporto tra umanità e le sue creazioni. La riflessione si estende oltre la semplice adozione di nuove tecnologie, interrogandosi sulla loro necessità e sulle implicazioni etiche di un progresso incontrollato.

Yudkowsky, fondatore del Machine Intelligence Research Institute in California, non è nuovo a dichiarazioni audaci, avendo in passato suggerito azioni estreme come il bombardamento di data center per fermare l'avanzata dell'AI. Sebbene abbia in parte rivisto questa posizione, la sua preoccupazione di fondo rimane: l'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia esistenziale che non può essere ignorata.

Il dibattito sull'AI e sul suo impatto sul futuro dell'umanità si fa sempre più acceso, costringendoci a riflettere sul tipo di mondo che desideriamo lasciare alle generazioni future.