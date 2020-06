Intelligenza artificiale ha battuto gli umani su un test di personalità basato sui selfie

L'Intelligenza Artificiale è destinata a superare gli umani? Sicuramente, per le macchine, la strada è ancora lunga, ma stanno facendo dei passi avanti sempre più concreti e marcati. Ad esempio, in un nuovo studio l'IA ha battuto gli umani su un test della personalità del soggetto.

Il nuovo studio proviene direttamente dalle fredde lande della Russia, dove i ricercatori hanno sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di battere le prestazioni degli esseri umani e di altre macchine che sono state dettagliate in studi precedenti. L'intelligenza artificiale giudicava i selfie di alcuni soggetti in base a diversi attributi: estroversione, nevroticismo, gradevolezza, franchezza e coscienza.

La macchina era in grado di identificare meglio un tratto particolare, almeno rispetto agli umani, ma alla fine era in grado di determinare cinque diverse qualità della personalità basate su nient'altro che un'immagine di un volto. Il team ha scoperto, tra l'altro, che la loro IA ha prodotto giudizi coerenti sulla personalità durante l'analisi di diversi selfie della stessa persona. Inoltre, la macchina è stata più accurata nel valutare gli autoscatti delle donne, rispetto agli uomini, ed è stata in grado di esprimere giudizi sulla coscienza di una persona rispetto agli altri tratti della personalità.

Risultati "sopra la media" in confronto a quelli dei volontari umani che avevano incontrato di persona lo sconosciuto. Lo studio ha coinvolto 31.000 immagini di circa 12.000 volontari che, oltre a fornire i loro selfie, hanno anche compilato un questionario sulla loro personalità. Come potrebbe essere utilizzata una macchina del genere? Uno dei tanti usi potrebbe essere nella pubblicità: valutando il volto di una persona, un'azienda potrebbe indirizzare un consumatore con prodotti affini alla loro personalità.