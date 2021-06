L'intelligenza artificiale ha completato un famoso dipinto di Rembrandt

Ultimamente stiamo sentendo parlare sempre di più di intelligenza artificiale e dei suoi incredibili utilizzi. Recentemente, infatti, l'IA è stata adoperata per completare un quadro del famoso pittore olandese Rembrandt van Rijn chiamato "Ronda di notte".

Il dipinto misurava 363 cm × 437 cm ed era così grande che i personaggi raffigurati sembravano quasi in scala. Stiamo parlando al passato non casualmente. Nel 1715 il dipinto venne tagliato per adattarsi alle due porte del municipio di Amsterdam. In particolare, vennero rimossi 60 cm da sinistra, 22 cm dall'alto, 12 cm dal basso e 7 cm da destra.

Qui entra in gioco l'intelligenza artificiale, che ha ricostruito il dipinto. Poiché l'autore dell'opera originale non può più occuparsi del suo dipinto, un team di esperti ha addestrato l'intelligenza artificiale con una scansione ad alta risoluzione dell'opera originale e con una copia prima della rifilatura da parte di Gerrit Lundens.

Le immagini risultanti sono state quindi stampate e posizionate accanto al dipinto originale in modo che i visitatori possano ammirare da oggi in poi l'intero dipinto (potrete trovare le nuove aggiunte in un'immagine in calce alla notizia). "Il nostro tentativo qui è di fare una supposizione migliore, senza la mano di un artista, su come fosse la 'Ronda di notte'", ha dichiarato alla BBC Robert Erdmann, scienziato senior del Museo Rijksmuseum.

Insomma, sicuramente un grande utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questi algoritmi sono perfino capaci di dipingere, mentre altre IA hanno sviluppato il senso umano dei numeri.