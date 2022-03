Questa intelligenza artificiale ha creato 40.000 armi chimiche altamente mortali in 6 ore

L'intelligenza artificiale è impiegata per ricerche che portano via tempo e fatica. Un software in grado di lavorare 24 ore su 24, senza stancarsi mai e a una velocità incredibile è sicuramente una manna dal cielo. Così degli scienziati hanno messo l'IA al lavoro per analizzare composti chimici relativi alla droga, ma ha "creato" armi chimiche.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Machine Intelligence, un team della società farmaceutica Collaborations Pharmaceuticals, Inc. ha parlato di un'intelligenza artificiale che ha identificato con successo 40.000 nuove potenziali armi chimiche in sole 6 ore, alcune delle quali notevolmente e spaventosamente simili al più potente agente nervino mai creato.

La cosa preoccupante è stata la facilità nello scoprire queste armi potenzialmente mortali. "Molte delle informazioni utilizzate sono disponibili gratuitamente. Se hai qualcuno che sa come programmare in Python e ha alcune capacità di apprendimento automatico, probabilmente in un fine settimana di lavoro potrebbe costruire questo modello", ha affermato Fabio Urbina, autore principale dell'articolo.

L'intelligenza artificiale, dopo che gli scienziati hanno testato la sua efficacia nel creare composti chimici mortali, ha creato composti simili agli agenti nervini, come VX, considerata una vera e propria arma di distruzione di massa dalle Nazioni Unite, dove la produzione e approvvigionamento sono stati messi al bando con la convenzione sulle armi chimiche del 1993.

Non solo: l'IA ha generato agenti che si prevedeva fossero ancora più tossici di VX. Gli autori dello studio riferiscono di alcuni falsi positivi, quindi non è effettivamente chiaro quanti di questi composti siano effettivamente tossici. "Senza essere eccessivamente allarmista, questo studio dovrebbe servire come campanello d'allarme per i nostri colleghi della comunità 'IA nella scoperta di composti chimici", scrivono gli autori.

