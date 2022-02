Un'intelligenza artificiale ha creato dei volti umani più realistici di quelli veri

Una coppia di ricercatori ha scoperto che una rete neurale soprannominata StyleGAN2 è in grado di creare volti indistinguibili dalla realtà, secondo un comunicato pubblicato della Lancaster University. I risultati, infatti, sono arrivati in seguito a un esperimento in cui delle persone dovevano verificare la veridicità dei volti.

I partecipanti sembravano trovare i volti generati dall'IA più affidabili dei volti delle persone reali. "La nostra valutazione del realismo fotografico dei volti sintetizzati dall'intelligenza artificiale indica che quest'ultima è in grado di creare volti indistinguibili - e più affidabili - rispetto ai volti reali", affermano i ricercatori che pubblicheranno un articolo sulle loro scoperte sulla rivista PNAS.

Durante l'esperimento, i partecipanti dello studio dovevano valutare i volti su una scala da uno a sette per l'affidabilità. Il voto più basso indicava un'affidabilità praticamente nulla, mentre il voto più alto indicava un'affidabilità estrema e sicura. Questo - secondo i ricercatori - è un grande problema, poiché in futuro l'IA sarà in grado di creare deepfake ancora più realistici (sapete che a queste IA sono state diagnosticate depressione e alcolismo?).

"In un mondo digitale in cui qualsiasi immagine o video può essere falsificato, l'autenticità di qualsiasi registrazione scomoda o indesiderata può essere messa in discussione", hanno affermato infine i ricercatori. Per proteggere il pubblico da queste immagini, gli esperti hanno proposto linee guida per la creazione e la distribuzione di immagini "artificiali".

