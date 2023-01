Un'intelligenza artificiale difenderà un imputato: 'è il primo avvocato robot'

Sui possibili risvolti che potrebbe avere l’IA sul mondo lavorativo abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma probabilmente nessuno aveva immaginato che a rischio potrebbero esserci anche gli avvocati.

Come riportato dall’AGI, infatti, nel Regno Unito sta per accadere un unicum a livello mondiale: un’intelligenza artificiale, basata su un algoritmo sviluppato da DoNotPay, consiglierà un imputato durante un caso giudiziario facendogli da avvocato.

L’IA sarà avviata su uno smartphone, che gli consentirà di ascoltare l’intero procedimento. Dopo aver ottenuto tutte le informazioni del caso, l’algoritmo istruirà l’avvocato su cosa dire ai giudici ed ai pubblici ministeri attraverso uno smartphone. Il progetto è stato svelato su New Scientist, dove i ricercatori l’hanno presentato come “il primo avvocato robot al mondo” che si prepone l’obiettivo di “combattere le corporazioni, sconfiggere la burocrazia e citare in giudizio chiunque attraverso la pressione di un pulsante”. Nel manifesto gli sviluppatori parlano esplicitamente della volontà di sostituire gli avvocati, dal momento che a loro detta fanno pagare centinaia o migliaia di dollari l’ora per una cosa che “riguarda il linguaggio”.

“Ci sono ancora molti bravi avvocati che potranno discutere davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma molti legali chiedono troppi soldi solo per copiare o incollare i documenti e penso che saranno sicuramente sostituiti, e dovrebbero essere sostituiti da una macchina” si legge nella ricerca che è stata consultata dai colleghi di AGI.

DoNotPay si è anche offerta di coprire le eventuali multe qualora la propria intelligenza artificiale dovesse perdere la causa.

Nel frattempo, a proposito di risvolti non positivi nel weekend è anche arrivata la notizia che ChatGPT è stato vietato nelle scuole pubbliche a New York.