Intelligenza artificiale: c'è l'accordo UE per regolamentare la tecnologia

L'UE vuole regolamentare l'intelligenza artificiale, mettendo in campo normative che rappresentano una prima a livello mondiale e potrebbero risultare un tassello fondamentale anche per il futuro utilizzo della tecnologia in tutto il mondo. A tal proposito, è appena stato raggiunto un accordo provvisorio per procedere con la "legge sull'IA".

Come riportato anche da Engadget e The Verge, l'insieme di norme che regolamenteranno l'intelligenza artificiale è ora un passo più vicino. Infatti, in seguito a una fase di intensi negoziati, si è arrivati al succitato risultato per quel che riguarda la proposta di legge sull'intelligenza artificiale. Certo, si fa riferimento all'AI Act, ovvero quello che rappresenta il primo quadro normativo di ampia estensione al mondo per il settore.

L'obiettivo è quello di mettere in campo degli obblighi per chi offre sistemi di intelligenza artificiale generica (GPAI) che risultano "ad alto impatto". Come ben potete immaginare, dunque, si valuteranno diversi fattori per comprendere quali servizi rientreranno nella novità, richiedendo inoltre trasparenza nell'ambito dei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi IA e così via. Inoltre, i cittadini europei dovrebbero avere il diritto di presentare reclami in merito a questa tipologia di servizi.

A livello di sanzioni in caso di violazioni, queste varieranno indubbiamente caso per caso (anche a seconda delle dimensioni dell'azienda coinvolta), ma possono andare da 7,5 milioni di euro (1,5% del fatturato globale) a 35 milioni di euro (7% del fatturato globale).

In ogni caso, ci sono ancora vari passaggi da effettuare a livello normativo e per ora si è solamente raggiunto un accordo provvisorio, anche se quello definitivo potrebbe non risultare troppo lontano. Tuttavia, risulta improbabile che tutto entri in vigore prima del 2025, quindi ci vorrà un po' di tempo. Staremo a vedere.