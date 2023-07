Intelligenza artificiale, c'è la svolta: in arrivo i watermark da OpenAI, Google e altri

Mentre Reddit si diverte a prendersi gioco delle news IA, arriva una svolta non di poco conto per i contenuti generati in quel modo. Infatti, sette grandi realtà del settore si dicono pronte a introdurre dei watermark per rendere i contenuti IA "riconoscibili".

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica e Reuters, aziende del calibro di OpenAI e Google, ma di mezzo ci sono anche Microsoft, Meta, Amazon, Anthropic e Inflection, hanno promesso all'amministrazione Biden che adotteranno misure concrete per rendere il più sicuri possibili i sistemi di intelligenza artificiale.

Abbiamo già indicato su queste pagine le principali questioni relative all'accordo tra le Big Tech e la Casa Bianca, ma è bene evidenziare in modo singolo un punto importante, ovvero proprio quello messo in evidenza anche dalle fonti. In parole povere, ciò a cui si fa riferimento è l'introduzione di "filigrane" per testo, video, audio e immagini generate dall'IA, così da cercare di "mettere fine" alla piaga dei contenuti generati in questo modo "senza che si sappia".

L'obiettivo è ovviamente quello di ostacolare deepfake e disinformazione, puntando a creare un "sistema condiviso" dalle sette società citate in precedenza che riesca a "fare chiarezza" in merito a quali contenuti sono stati realizzati facendo uso di IA. Per ora i dettagli su come funzionerà il tutto non sono poi così tanti, ma è chiaro che quanto delineato in data 21 luglio 2023 rappresenti una "dichiarazione d'intenti" non di poco conto.

Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata anche a quanto indicato direttamente sul blog ufficiale di OpenAI, ma ci sono comunicazioni in merito, ad esempio, anche da parte di Microsoft e Google (in quest'ultimo caso si fa riferimento, tra l'altro, all'uso di metadati). Per il resto, vale la pena sottolineare che BigG ha definito il tutto come un grande passo "nel riunire il settore per garantire che l'IA aiuti tutti".