Questa intelligenza artificiale genera video dai segnali del cervello

L'intelligenza artificiale è stata portata a un nuovo livello dai ricercatori dell'Università nazionale di Singapore e dell'Università cinese di Hong Kong. Secondo la loro ricerca, infatti, la loro IA è in grado di ricostruire video "di alta qualità" dai segnali cerebrali.

Il software chiamato MinD-Video è stato addestrato sui dati pubblici e disponibili dalle letture delle risonanze magnetiche e in particolare dai dati presi da casi in cui a un individuo è stato mostrato un video mentre veniva registrata la loro attività cerebrale. In questo modo l'intelligenza artificiale è stata in grado di generare ricostruzioni "di alta qualità" basate esclusivamente su delle letture cerebrali.

"Comprendere le informazioni nascoste nelle nostre complesse attività cerebrali è un grande enigma nelle neuroscienze cognitive", si legge nel documento (che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria). "Mostriamo che i video di alta qualità con frame rate arbitrari possono essere ricostruiti con Mind-Video."

Questa non è la prima volta che i ricercatori utilizzano l'IA in questo modo (a proposito, ecco la nostra incredibile chiacchierata con l'IA). Nel nuovo studio, però, viene dimostrato un vero e proprio "passo avanti" in questo campo. Pensate, infatti, che un video di una folla di persone che cammina lungo una strada trafficata si traduce in una scena altrettanto affollata, anche se con colori più vividi.

L'IA è stata precisa la maggior parte delle volte, anche se una tartaruga è stata trasformata in un pesce (non ne dubitavamo, visto che non sa fare le mani la maggior parte delle volte).