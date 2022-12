Intelligenza artificiale impara a giocare un gioco e diventa la più forte al mondo

DeepNash è un'intelligenza artificiale creata da alcuni ricercatori Google che ha imparato a battere quasi tutti i giocatori umani a Stratego, un gioco da tavolo strategico per due giocatori dove si tengono annualmente competizioni sia nazionali che internazionali.

Stratego, in poche parole, richiede ai giocatori di scoprire l'identità reciproca dei 40 pezzi di gioco, che sono nascosti alla vista; un "gioco di informazioni imperfette", così come spiega DeepMind sul suo sito Web, il che significa che ogni giocatore deve "bilanciare tutti i possibili risultati quando prende una decisione."

In relazione ad altri simili, questo gioco da tavola ha molte più combinazioni e mosse. Ad esempio Go, gioco da tavolo strategico per due giocatore che esiste da 2.500 anni, ha 10^360 di possibili di combinazioni (molto più degli scacchi e più del numero di atomi presenti nell'universo), mentre Stratego ne ha addirittura 10^535.

DeepNash è riuscito a raggiungere livelli incredibili, "scalando all'apice una delle prime tre classifiche di tutti i tempi tra gli esperti umani sulla più grande piattaforma Stratego online del mondo, Gravon." L'intelligenza artificiale ha sviluppato una "strategia imprevedibile" per assicurarsi che l'avversario umano tirasse ad indovinare, creando "schieramenti esca" per farli cadere in trappola.

L'IA ha persino imparato a bluffare il suo avversario, creando delle strategie ad hoc. "Il livello di gioco mi ha sorpreso", ha dichiarato Vincent de Boer, coautore di un nuovo articolo sull'intelligenza artificiale pubblicato sulla rivista Science, che è anche un ex campione del mondo di Stratego. A proposito, ma si può progettare un computer che gioca a scacchi come gli umani?