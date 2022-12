L'intelligenza artificiale ha inventato 31 milioni di materiali che ancora non esistono

Mentre l'intelligenza artificiale sembra essere promettente in molte applicazioni, visto che è capace di immaginare proteine artificiali o creare nuove molecole, in un nuovo studio recente ha inventato 31 milioni di materiali che ancora non esistono.

Prima che gli scienziati siano pronti a introdurre un nuovo materiale sul mercato con una serie di proprietà specifiche hanno bisogno di test, dati e una serie di calcoli precisi. Tuttavia i ricercatori della Jacobs School of Engineering dell'Università della California di San Diego hanno deciso di affidare ai "super cervelli" questo compito.

Così un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale chiamato M3GNet è stato in grado di prevedere la struttura e le proprietà dinamiche di qualsiasi materiale, esistente o nuovo, ed è stato utilizzato per costruire un database di oltre 31 milioni di nuovi materiali che devono ancora essere sintetizzati e le cui proprietà sono previste dall'algoritmo stesso.

Si tratta di un ottimo strumento perché potrà agevolare (e di molto) la vita degli scienziati dei materiali, che possono ora inventare e testare nuovi materiali molto più in fretta. Le novità non sono finite qui: l'intelligenza artificiale potrebbe anche essere utilizzata per eseguire simulazioni dinamiche e complesse per convalidare ulteriormente le previsioni sulle proprietà.

“Ad esempio, siamo spesso interessati alla velocità con cui gli ioni di litio si diffondono in un elettrodo o elettrolita di una batteria agli ioni di litio. Più veloce è la diffusione, più velocemente puoi caricare o scaricare una batteria", affermano gli autori dello studio. “Abbiamo dimostrato che M3GNet IAP può essere utilizzato per prevedere la conduttività del litio di un materiale con buona precisione. Crediamo veramente che l'architettura di M3GNet sia uno strumento di trasformazione che può espandere notevolmente la nostra capacità di esplorare nuove chimiche e strutture dei materiali."