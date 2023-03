Di intelligenza artificiale, Midjourney e false foto dell'arresto di Trump

In un periodo di grandi passi in avanti per le intelligenze artificiali (basti vedere l'arrivo dei plugin per ChatGPT), il dibattito su questo tipo di tecnologia non può che farsi sempre più ampio. Questo soprattutto in seguito alla comparsa sul Web di false foto dell'arresto di Trump.

Sì, avete capito bene. Come riportato anche da Ars Technica, le recenti vicende che vedono coinvolto l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America hanno purtroppo portato al diffondersi di alcune immagini generate mediante servizi di intelligenza artificiale. Secondo le fonti, le foto diventate virali su piattaforme come Twitter, che ritraggono una falsa scena di un Trump accerchiato da agenti di polizia (ribadiamo: è tutto totalmente falso), sarebbero state generate mediante l'appena lanciata V5 di Midjourney.

D'altronde, quest'ultima versione del noto servizio di generazione di immagini IA a partire da input testuale ha attirato l'attenzione anche per via dei risultati fotorealistici che è potenzialmente in grado di creare. A generare il tutto sarebbe stato un tale che ha rilasciato delle dichiarazioni a Buzzfeed News e Wired, affermando anche di essere stato poi bannato da Midjourney. Secondo i report, inoltre, quest'ultimo servizio avrebbe ora bloccato la parola "arresto" relativamente agli input che si possono fornire all'IA, così da evitare ulteriori problematiche.

Midjourney non ha commentato ufficialmente il tutto, ma anche Ars Technica indica che ora sarebbe impossibile sfruttare determinate parole per generare immagini IA: tra queste ci sono il nome di Donald Trump e in generale i nomi di altri Presidenti degli Stati Uniti d'America. In parole povere, si starebbe correndo ai ripari per evitare il diffondersi di altre immagini simili.

In ogni caso, ora su Twitter il tutto viene correttamente indicato come falso, in modo da ribadire che non c'è stato alcun arresto di Donald Trump. Ciò che questa situazione sta alimentando è invece la polemica sull'uso dell'intelligenza artificiale, visto che le controverse foto sono purtroppo diventate virali sul Web e non esattamente tutti sembrerebbero aver capito che si tratti di un fake. Nel frattempo, la vicenda ha fatto il giro del mondo, finendo anche, ad esempio, sulle pagine di Rai News e ANSA, che hanno ovviamente indicato le immagini come un falso.