Così l'intelligenza artificiale migliorerà le fotografie scattate col Galaxy S24 Ultra

Ancora rumor sulla prossima gamma di smartphone targata Samsung, a poche ore dalle indiscrezioni sulle cover personalizzate del Galaxy S24 che il colosso coreano dovrebbe proporre agli utenti. Questa volta, un nuovo rapporto si sofferma sull’intelligenza artificiale che come noto sarà centrale nella scheda tecnica.

Un nuovo rapporto pubblicato in rete ha rivelato alcune delle funzionalità che saranno presenti nella fotocamera del Galaxy S24 Ultra e che grazie all’intelligenza artificiale consentiranno di scattare foto a risoluzione ancora più elevata. Proprio grazie all’IA, l’azienda ha apportato alcuni miglioramenti significativi al sensore.

Come si può vedere nel tweet, il Galaxy S24 Ultra sfrutterà la Galaxy Ai per lo zoom: gli utenti saranno in grado di effettuare lo zoom a 5x durante la registrazione video in 8K e 10x in single take. Ma non è tutto, perchè si potranno anche scattare ritratti utilizzando lo zoom 5x e la fotocamera da 50 megapixel sarà dotata di uno zoom ottico 10x.

Secondo i rumor emersi nelle scorse settimane, però, l’intelligenza artificiale sarà al centro della scena per il Galaxy S24, e fornirà una serie di informazioni molto interessanti come la trascrizione delle chiamate in tempo reale e la sua traduzione.

Nella giornata di ieri sono emersi anche le prime indicazioni sui prezzi del Galaxy S24.