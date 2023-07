L'intelligenza artificiale è una minaccia esistenziale, ma non come immaginiamo

L'Intelligenza Artificiale (IA) non farà estinguere l'umanità, ma l'accettazione sempre più acritica di essa in vari contesti ristretti potrebbe portare all'erosione graduale di alcune delle abilità più importanti dell'uomo. Questa è l'opinione di molti ricercatori che, negli ultimi mesi, hanno espresso preoccupazione per l'ascesa dell'IA.

È improbabile che l'IA porti alla schiavitù dell'umanità, ma potrebbe assumere il controllo di molti aspetti della nostra vita. Un esempio famoso è l'esperimento mentale dell"'IA che crea le mollette" proposto dal filosofo di Oxford Nick Bostrom. L'idea è che un sistema di IA incaricato di produrre quante più mollette possibili possa iniziare a "dare i numeri" per trovare materie prime, distruggendo fabbriche e causando incidenti automobilistici.

Ovviamente si tratta di un "gioco logico" fuorviante, ma il vero pericolo esistenziale nell'uso dell'IA è filosofico piuttosto che apocalittico. L'IA nella sua forma attuale può alterare il modo in cui le persone si vedono: può degradare le abilità e le esperienze che le persone considerano essenziali per essere umane.

Ad esempio, gli esseri umani sono creature giudiziose. Le persone pesano razionalmente i particolari e prendono decisioni quotidiane sul lavoro, chi dovrebbe ottenere un prestito, cosa guardare, cosa fare nel tempo libero, e così via. Sempre più di questi giudizi vengono automatizzati e affidati agli algoritmi, e in futuro il vostro boss potrebbe essere un computer.

Man mano che ciò accade, il mondo non finirà di certo, ma le persone perderanno gradualmente la capacità di fare questi giudizi da sole: affidando la società e il mondo del lavoro in mano a degli algoritmi. Questi programmi stanno già minando la capacità delle persone di fare giudizi, godere di incontri fortuiti e affinare il pensiero critico.

La specie umana sopravviverà a tali perdite, ma il nostro modo di esistere sarà impoverito nel processo. A proposito, ma quali sono i lavori a rischio?