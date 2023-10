Intelligenza artificiale 'nucleare', Microsoft userà reattori nucleari per alimentarla

Come ben sappiamo, l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni è diventato un processo incredibilmente energivoro, con un'impronta di carbonio notevolmente elevata. Mantenere in funzione i data center richiede una quantità strabiliante di elettricità, la cui produzione potrebbe generare ingenti emissioni di gas serra.

Ecco che entra in gioco Microsoft. Secondo quanto riportato da The Verge, l'azienda sta valutando l'idea di alimentare i suoi centri di addestramento IA utilizzando reattori nucleari. Una recente offerta di lavoro suggerisce infatti che la grande Ma stia progettando di espandere la sua infrastruttura energetica attraverso l'uso di piccoli reattori nucleari modulari, noti come SMR.

Questi, almeno in teoria, sono più economici da costruire e più flessibili rispetto alle centrali nucleari tradizionali. Tuttavia, prima che Microsoft possa davvero iniziare a sfruttare l'energia nucleare per la sua IA, dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la scelta di un design SMR funzionante, l'approvvigionamento del combustibile di uranio altamente arricchito tipicamente necessario per questi reattori e la gestione dei rifiuti nucleari a lungo termine.

Oltre alla fissione nucleare, il colosso Tech sta anche investendo nella fusione nucleare, un'impresa molto più ambiziosa, considerando i decenni di ricerca che ancora non hanno portato a un sistema di alimentazione pratico. Nonostante ciò, l'azienda ha stipulato un accordo di acquisto di energia con Helion, una startup di fusione fondata dal CEO di OpenAI, Sam Altman, con la speranza di acquistare elettricità da essa entro il 2028.

Indipendentemente dalla fonte di elettricità, una cosa è certa: Microsoft ha delle bollette energetiche e idriche considerevoli da pagare al momento, e con l'entusiasmo crescente attorno all'IA, queste bollette sono destinate solo ad aumentare. Considerate, infatti, che ChatGPT consuma una bottiglia d'acqua ogni conversazione.