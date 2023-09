L'intelligenza artificiale fa perdere posti di lavoro? Non per tutti

Se effettivamente ci sono diverse professioni a rischio a causa dell'IA, è ancora presto per tirare davvero le somme su quello che sarà effettivamente l'impatto del suo impiego nel mondo del lavoro.

Non sorprende, dunque, che oltre a chi richiama alla cautela ci siano anche personaggi meno scettici. Sorprende ancora meno, se a parlarne sono gli addetti ai lavori.

I ragazzi di TechCrunch, durante un interessante dibattito sull'argomento, hanno avuto modo di raccogliere le dichiarazioni di alcuni personaggi di spicco del settore IA, tra cui il pensiero di Ofir Krakowski, CEO di deepdub, secondo cui "a oggi, nessuno ha perso il posto a causa di ciò che facciamo. A dire il vero, molti dei nostri clienti cercano di monetizzare materiale che altrimenti non era economicamente possibile commercializzare. Quindi, gli stiamo permettendo di lavorare di più". Questa dichiarazione arriva in seguito alle polemiche e ai successivi accordi raggiunti con la Writers Guild americana nel contesto dello sciopero generale degli scrittori televisivi.

Anche May Habib, CEO di Writer, è sulla stessa linea d'onda, spiegando che "onestamente, e posso dirlo a testa alta, noi i lavori li creiamo. Perché ci sono talmente tante ca**are da fare per mettere certe cose in produzione che molti dei nostri clienti non sono neanche in grado di trovare figure adatte abbastanza velocemente". Insomma, benché si tratti di casi d'uso molto limitati, è chiaro che la risposta del mercato dipenderà molto anche e soprattutto dal settore ed è altrettanto vero che sarà lo stesso mercato del lavoro a evolversi e a richiedere nuove figure professionali.