Intelligenza artificiale, le preoccupazioni di Meloni: 'possibile impatto devastante'

Nel corso della conferenza stampa d’inizio anno, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, che intende portare al G7 nel turno di presidenza.

Il capo del Governo ha affermato che per l’Esecutivo l’IA rappresenta una questione prioritaria, ma ha anche parlato del possibile impatto che potrebbe avere sul mondo del lavoro. “Sono preoccupata dall’impatto a diversi livelli e in particolare su quello che riguarda il mondo del lavoro” ha affermato la Meloni, secondo cui il progresso può essere utile per ottimizzare le competenze umane, ma "in passato abbiamo conosciuto una sostituzione del lavoro fisico che ha consentito alle persone di concentrarsi su lavori di concetto”.

La preoccupazione di Meloni e del Governo Italiano è che l’IA possa sostituire l’intelletto umano, causando un effetto devastante anche sui lavori “di alto profilo”.

Alla luce di queste preoccupazioni, l’Italia intende portare la questione al tavolo del G7, che dovrà fare una “seria valutazione”. “Non so se siamo ancora in tempo, il progresso corre veloce e le decisioni politiche vanno prese a livello globale. Organizzeremo un focus specifico con un’iniziativa ad hoc” ha concluso il capo del Governo.