L'intelligenza artificiale presto sostituirà questo lavoro molto comune

C'è chi vede nell'intelligenza artificiale un nemico, chi un'opportunità e chi uno strumento che potrà fargli risparmiare un mucchio di quattrini. Quest'ultimo punto di vista è sicuramente condiviso da molti imprenditori, poiché i software in alcuni lavori sono sicuramente più efficienti degli esseri umani (e possono essere operativi H/24).

Così Wendy's, una catena di fast food molto famosa negli Stati Uniti, ha deciso di testare un chatbot guidato dall'IA che sarà in grado di prendere ordini dai clienti al drive-in. Il CEO della catena, Todd Penegor, afferma che l'azienda spera di "eliminare il punto più lento nel processo di ordinazione: ordinare alla cassa dell'altoparlante."

L'intelligenza artificiale sarà in grado di conversare con i clienti, rispondere alle domande più frequenti, comprendere le richieste su ordinazione, parlare in gergo ed è persino programmata per vendere ai clienti specialità del giorno o porzioni più grandi. Durante i test, in dipendente monitorerà l'IA e sarà disponibile nel caso in cui un cliente desideri parlare con un essere umano.

Non è il primo caso del genere. Popeyes - altra catena di Fast Foos - ha lanciato un chatbot chiamato Tori in un ristorante in Louisiana e ha aumentato la velocità del servizio del 20%, le vendite di bevande del 150% e la soddisfazione del cliente del 20%. Così molti altri imprenditori hanno dichiarato di voler impiegare la tecnologia nei ristoranti a livello nazionale.

Non è un caso che gli economisti di Goldman Sachs abbiano stimato che ben 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno in tutto il mondo potrebbero essere sostituiti dall'automazione.