Intelligenza artificiale prevede presenza di 300.000 meteoriti nell'Antartide

La ricerca di meteoriti nascosti in Antartide procede da diversi anni, ma solo l’evoluzione della tecnologia ha permesso agli scienziati di facilitarsi il lavoro. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, i ricercatori hanno creato una “mappa del tesoro” con oltre 300.000 meteoriti localizzati tra i ghiacci.

A farlo è stato un team della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, affidatosi proprio all’IA per calcolare quanti meteoriti potrebbero esserci nel paesaggio antartico, dalla natura remota e pertanto inesplorata. Era già noto come queste rocce dallo spazio cadessero e si accumulassero tra i ghiacci nordici, conservandosi nel clima freddo e desertico del continente rimanendo “indisturbati”. Il numero, però, è sempre rimasto un mistero.

Con misurazioni satellitari indirette relative a temperatura, pendenza della superficie, riflesso del ghiaccio sui radar, e l’utilizzo del machine learning, i ricercatori hanno infine trovato alcune “zone calde” in cui ci potrebbe essere una maggiore probabilità di scovare alcuni tra gli oltre 300.000 meteoriti. Come spiegato dalla capogruppo Veronica Tollenaar, “Attraverso le nostre analisi, abbiamo appreso che le osservazioni satellitari di temperatura, velocità del flusso di ghiaccio, copertura della superficie e geometria sono buoni predittori della posizione di aree ricche di meteoriti. Ci aspettiamo che la ‘mappa del tesoro’ sia precisa all’80%”.

Per giunta, la mappa interattiva è disponibile al pubblico sul sito ufficiale wheretocatchafallingstar che, tradotto, significa “Dove catturare una stella cadente”, il nome perfetto per una nuova avventura tra i ghiacci e i meteoriti. Dedicandovi qualche minuto, potrete trovare le zone più interessanti con tutti i dettagli del caso: la temperatura più elevata, la quantità di giorni senza neve, la dimensione dell’area interessata e la stazione scientifica più vicina.

