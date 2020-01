Un'intelligenza artificiale aveva previsto il nuovo Coronavirus a fine 2019

L'argomento più discusso sui giornali negli ultimi giorni è senza dubbio stato il nuovo Coronavirus che ha avuto origine a Wuhan ed ha causato oltre 80 vittime. Tuttavia, come osservato da molti l'esplosione del virus non è stato un fulmine a ciel sereno ed un'IA l'aveva previsto molto prima del Governo di Pechino.

Quest'oggi Quartz riporta la notizia secondo cui BlueDot aveva lanciato l'allarme il 31 Dicembre, ben prima degli avvisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

La startup di Toronto ha creato una piattaforma di monitoraggio della salute che analizza miliardi di dati "per tracciare ed anticipare la diffusione di malattie infettive pericoloso". Il sistema d'intelligenza artificiale è stato in grado di "prevedere" con quasi 20 giorni d'anticipo l'epidemia analizzando i notiziari e bollettini medici tradotti in circa 65 lingue diverse, a cui sono stati successivamente aggiunti i post degli utenti pubblicati sui social network che però non si sono rivelati centrali in quanto sui rapporti finali hanno un peso piuttosto marginale. Ma non è tutto, perchè l'IA dei canadesi ha anche preso in esame i dati sulla vendita di biglietti aerei ed in generale dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo, per prevedere eventuali nuovi focolai che, fortunatamente, al momento non si sono verificati.

Nel bollettino del 31 Dicembre l'IA parlava di una "grave epidemia in fase di diffusione a Wuhan", che in base ai dati sui viaggi dei residenti avrebbe raggiunto nei giorni successivi le città di Tokyo, Bangkok, Taipei e Seul. Secondo quanto emerso, però, le autorità locali avrebbero preferito insabbiare il rapporto, salvo poi prenderlo seriamente solo sei giorni dopo.

Non si tratta della prima volta che BluePrint scende in campo. L'IA era stata già usata ai tempi della SARS.

Le ultime notizie però ci raccontano di ricercatori a lavoro per creare un vaccino contro il Coronavirus.